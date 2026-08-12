سعر سهم كومكاست (CMCSA) يرتفع تحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة – توقعات اليوم – 12-06-2026

مدد سهم كومكاست COMCAST CORPORATION (CMCSA) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة وقد جاء ارتفاع السهم الأخير بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما لم ينعكس على حركة السهم في إشارة إلى حجم الزخم الإيجابي الكبير المحيط بالسهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 23.30$، ليستهدف مستوى المقاومة 27.17$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد