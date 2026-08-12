شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت ترتفع عقب صدور بيانات التضخم وتأثيرها على الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الأربعاء، مع تفوق مؤشر ناسداك، بدعم من نتائج أعمال قوية لشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عززت أسهم التكنولوجيا، في حين دعمت بيانات التضخم التي جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات الرهانات على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.

وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 110.53 نقطة، أو 0.21%، إلى 53,902.38 نقطة.

وصعد مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 25.54 نقطة، أو 0.33%، إلى 7,753.74 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 168.73 نقطة، أو 0.64%، إلى 26,614.17 نقطة.

التضخم

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال يوليو، ما أضعف مبررات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

وبات المتداولون يسعرون حاليًا احتمالًا يبلغ 55% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في سبتمبر، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية (CME)، بعدما كانت التوقعات قبل صدور البيانات منقسمة تقريبًا بالتساوي بين رفع الفائدة وتثبيتها.

واستحوذت البيانات الاقتصادية، ولا سيما أرقام التضخم، على اهتمام متزايد، مع تسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط في زيادة رهانات رفع الفائدة، في وقت حافظ فيه رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش على توجيهات مستقبلية محدودة بشأن مسار السياسة النقدية.

وظلت الأوضاع في الشرق الأوسط متقلبة، بعدما قال مصدر إيراني رفيع إنه لم يحدث أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو وتحديد إطار زمني لتنفيذه، في وقت استمرت فيه الهجمات على سفن الشحن.

أسهم الذكاء الاصطناعي تقود المكاسب

قفز سهم كور ويف بنسبة 20% بعدما رفعت شركة الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي، متجاوزة تقديرات السوق لأرباح الربع الثاني.

كما ارتفعت أسهم شركات أخرى للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ صعدت أسهم مشغلي مراكز البيانات آيرن وأبلايد ديجيتال بنسبة 7.8% و5.5% على التوالي.

وقفز سهم شركة الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي نيبيوس غروب بنسبة 15.5%، مدعومًا بنتائج أعمالها للربع الثاني التي تجاوزت توقعات الإيرادات.

وتؤكد نتائج الشركات استمرار قوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، في وقت تواصل فيه كبرى المؤسسات المالية والشركات التكنولوجية إنفاق مليارات الدولارات لتوسيع البنية التحتية اللازمة لهذه التكنولوجيا.