شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 12-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-12 17:03 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12
انزلق سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) انخفاضا خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل مرة أخرى في اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 1.1555، ليتخطى الزوج بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي وينذر بتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.