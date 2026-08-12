الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 12-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 12-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 12-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 17:03 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

انزلق سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) انخفاضا خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل مرة أخرى في اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 1.1555، ليتخطى الزوج بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي وينذر بتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا