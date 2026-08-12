تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 12-08-2026

انزلق سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) انخفاضا خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل مرة أخرى في اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 1.1555، ليتخطى الزوج بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للضغط السلبي وينذر بتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.