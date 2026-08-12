الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 12-08-2026

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تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 17:07 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي ما قد يعيق من فرص تعافي السعر ولو بشكل مؤقت في الفترة القريبة المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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