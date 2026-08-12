تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 12-08-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي ما قد يعيق من فرص تعافي السعر ولو بشكل مؤقت في الفترة القريبة المقبلة.