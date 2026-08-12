تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 12-08-2026

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر.