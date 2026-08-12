الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 12-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 12-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-12 17:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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