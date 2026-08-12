شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 12-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-12 17:12 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.12
انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر.