الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 13-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 13-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 13-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 02:14 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج بهذا الأداء البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على استعادة تعافيه في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا