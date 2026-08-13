سعر الدولار مقابل الفرنك يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 13-08-2026

صعد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج باختراق مستوى المقاومة 0.8130، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتصريف تشبعه الشرائي بها ما منحه المزيد من الزخم.