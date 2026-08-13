الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 13-08-2026

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سعر الدولار مقابل الفرنك يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 03:07 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

صعد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج باختراق مستوى المقاومة 0.8130، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتصريف تشبعه الشرائي بها ما منحه المزيد من الزخم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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