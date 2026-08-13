سعر النفط خام برنت يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 13-08-2026

انخفض سعر النفط خام برنت (BRENT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 89.00$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي فيها.