سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يبقي المسار السلبي قائماً – توقعات اليوم – 13-08-2026

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على خسائر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل السعر في اختراق مستوى المقاومة الحالي 1,890 دولار، ليتعرض لضغوط بيعية دفعته لمواصلة التراجع، في ظل استمرار تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل ضغطًا سلبيًا متواصلًا على حركة السعر.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعكس استمرار ضعف الزخم الشرائي ويضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر، ليبقي على فرص استمرار التراجع خلال الفترة القريبة المقبلة.