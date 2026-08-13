الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يبقي المسار السلبي قائماً – توقعات اليوم – 13-08-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يبقي المسار السلبي قائماً – توقعات اليوم – 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 03:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على خسائر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل السعر في اختراق مستوى المقاومة الحالي 1,890 دولار، ليتعرض لضغوط بيعية دفعته لمواصلة التراجع، في ظل استمرار تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل ضغطًا سلبيًا متواصلًا على حركة السعر.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعكس استمرار ضعف الزخم الشرائي ويضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالسعر، ليبقي على فرص استمرار التراجع خلال الفترة القريبة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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