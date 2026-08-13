الاقتصاد

سعر البلاتين دون أي تغيير– توقعات اليوم 13-8-2026

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سعر البلاتين دون أي تغيير– توقعات اليوم 13-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 05:10 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

لا تغيير على مسار سعر البلاتين السلبي بثباته المتكرر خلال الفترة الأخيرة دون المقاومة المتمثلة بمستوى 1785.00$ ليدعونا ذلك لترجيح تحقيقه لكسر مستوى 1720.00$ ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية المستقرة قرب 1685.00$ و1642.00$ على التوالي.

 

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق المقاومة الحالية والثبات أعلاها, فإن ذلك يدفع به لتشكيل موجات صاعدة جديدة لنتوقع استهدافه مباشرة لمستوى 1825.00$ و1865.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1685.00$ و 1770.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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