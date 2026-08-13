سعر البلاتين دون أي تغيير– توقعات اليوم 13-8-2026

لا تغيير على مسار سعر البلاتين السلبي بثباته المتكرر خلال الفترة الأخيرة دون المقاومة المتمثلة بمستوى 1785.00$ ليدعونا ذلك لترجيح تحقيقه لكسر مستوى 1720.00$ ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية المستقرة قرب 1685.00$ و1642.00$ على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق المقاومة الحالية والثبات أعلاها, فإن ذلك يدفع به لتشكيل موجات صاعدة جديدة لنتوقع استهدافه مباشرة لمستوى 1825.00$ و1865.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1685.00$ و 1770.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة