شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي تغيير– توقعات اليوم 13-8-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-13 05:10 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13
لا تغيير على مسار سعر البلاتين السلبي بثباته المتكرر خلال الفترة الأخيرة دون المقاومة المتمثلة بمستوى 1785.00$ ليدعونا ذلك لترجيح تحقيقه لكسر مستوى 1720.00$ ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية المستقرة قرب 1685.00$ و1642.00$ على التوالي.
نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق المقاومة الحالية والثبات أعلاها, فإن ذلك يدفع به لتشكيل موجات صاعدة جديدة لنتوقع استهدافه مباشرة لمستوى 1825.00$ و1865.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1685.00$ و 1770.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة