شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين بانتظار تجاوز الحاجز-توقعات اليوم 13-8-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-13 05:11 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13
قدّم سعر الزوج بتداولات يوم أمس بعض التداولات المختلطة متأثرا بتشكيل مستوى 215.50 لحاجز إضافي أمام المحاولات الصاعدة ليحافظ على تمركزه المتكرر قرب مستوى 215.10 كما هو واضح بالرسم المرفق.
نذكر بأهمية ثبات التداولات حاليا فوق الدعم الإضافي المستقر عند 214.05 ليحفز السعر على التفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية بتجاوزه قريبا للحاجز الحالي ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات الإيجابية والتي قد تبدأ من 216.35 و216.85 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 214.55 و 216.35
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع