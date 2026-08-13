الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين بانتظار تجاوز الحاجز-توقعات اليوم 13-8-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الباوند مقابل الين بانتظار تجاوز الحاجز-توقعات اليوم 13-8-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين بانتظار تجاوز الحاجز-توقعات اليوم 13-8-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 05:11 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

قدّم سعر الزوج بتداولات يوم أمس بعض التداولات المختلطة متأثرا بتشكيل مستوى 215.50 لحاجز إضافي أمام المحاولات الصاعدة ليحافظ على تمركزه المتكرر قرب مستوى 215.10 كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

نذكر بأهمية ثبات التداولات حاليا فوق الدعم الإضافي المستقر عند 214.05 ليحفز السعر على التفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية بتجاوزه قريبا للحاجز الحالي ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات الإيجابية والتي قد تبدأ من 216.35 و216.85 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 214.55  و 216.35 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا