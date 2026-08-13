سعر الباوند مقابل الين بانتظار تجاوز الحاجز-توقعات اليوم 13-8-2026

قدّم سعر الزوج بتداولات يوم أمس بعض التداولات المختلطة متأثرا بتشكيل مستوى 215.50 لحاجز إضافي أمام المحاولات الصاعدة ليحافظ على تمركزه المتكرر قرب مستوى 215.10 كما هو واضح بالرسم المرفق.

نذكر بأهمية ثبات التداولات حاليا فوق الدعم الإضافي المستقر عند 214.05 ليحفز السعر على التفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية بتجاوزه قريبا للحاجز الحالي ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات الإيجابية والتي قد تبدأ من 216.35 و216.85 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 214.55 و 216.35

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع