سعر اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 13-8-2026

بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج الأخيرة إلا أن صموده المتكرر فوق مستوى 183.15 يؤكد تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا لنلاحظ استقراره حاليا قرب مستوى 183.75 محاولا التقاط العزم الإيجابي الإضافي بثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء.

نتوقع مهاجمة السعر قريبا لمحور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 184.30 ولنؤكد على أهمية تجاوزه ليفتح ذلك باب استئنافه للهجوم الصاعد وليبدأ بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه مباشرة نحو 184.85 وصولا للهدف التالي المستقر قرب 185.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 183.00 و 184.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع