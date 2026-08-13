الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 13-8-2026

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سعر اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 13-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 05:11 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

بالرغم من ضعف تداولات سعر الزوج الأخيرة إلا أن صموده المتكرر فوق مستوى 183.15 يؤكد تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا لنلاحظ استقراره حاليا قرب مستوى 183.75 محاولا التقاط العزم الإيجابي الإضافي بثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء.

 

نتوقع مهاجمة السعر قريبا لمحور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 184.30 ولنؤكد على أهمية تجاوزه ليفتح ذلك باب استئنافه للهجوم الصاعد وليبدأ بتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه مباشرة نحو 184.85 وصولا للهدف التالي المستقر قرب 185.45.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 183.00 و 184.80

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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