شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 13-8-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-13 05:13 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13
واصل سعر الغاز تشكيله لتداولات جانبية متأثرا بثبات مستوى الدعم المستقر عند 2.620$ والذي يعوق بدوره فرص الوصول للمحطات السلبية الإضافية لنلاحظ استقراره حاليا قرب مستوى 2.780$.
يتطلب من السعر تقديمه لإغلاقات جديدة دون مستوى 2.950$ ليمكنه ذلك من التفاعل مع سلبية المؤشرات الرئيسية بمهاجمته قريبا لمستوى الدعم المذكور سابقا ولنؤكد على أهمية تحقيقه للكسر المطلوب ليفتح ذلك باب الوصول نحو مستوى 2.430$ و2.280$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.620$ و 2.90$
توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الكسر