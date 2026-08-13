سعر الغاز الطبيعي يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 13-8-2026

واصل سعر الغاز تشكيله لتداولات جانبية متأثرا بثبات مستوى الدعم المستقر عند 2.620$ والذي يعوق بدوره فرص الوصول للمحطات السلبية الإضافية لنلاحظ استقراره حاليا قرب مستوى 2.780$.

يتطلب من السعر تقديمه لإغلاقات جديدة دون مستوى 2.950$ ليمكنه ذلك من التفاعل مع سلبية المؤشرات الرئيسية بمهاجمته قريبا لمستوى الدعم المذكور سابقا ولنؤكد على أهمية تحقيقه للكسر المطلوب ليفتح ذلك باب الوصول نحو مستوى 2.430$ و2.280$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.620$ و 2.90$

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الكسر