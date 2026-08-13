الاقتصاد

سعر القهوة يمهد لارتفاع جديد– توقعات اليوم 13-8-2026

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سعر القهوة يمهد لارتفاع جديد– توقعات اليوم 13-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 05:14 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

حافظ سعر القهوة بتداولاته الأخيرة على ثباته الإيجابي فوق مستوى 318.20 مؤكدا بذلك تمسكه بالسيناريو الصاعد لنلاحظ تسجيله لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 347.20.

 

حاليا وباتحاد توفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك من حدة المسار الصاعد لنتوقع مهاجمة السعر لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي المتمركز عند 356.70 والذي بتجاوزه سيفتح باب الوصول لمحطات جديدة قد تبدأ من 375.60 وصولا نحو 399.10.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 33.00 و 356.70

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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