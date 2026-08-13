سعر القهوة يمهد لارتفاع جديد– توقعات اليوم 13-8-2026

حافظ سعر القهوة بتداولاته الأخيرة على ثباته الإيجابي فوق مستوى 318.20 مؤكدا بذلك تمسكه بالسيناريو الصاعد لنلاحظ تسجيله لبعض المكاسب بملامسته لمستوى 347.20.

حاليا وباتحاد توفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك من حدة المسار الصاعد لنتوقع مهاجمة السعر لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي المتمركز عند 356.70 والذي بتجاوزه سيفتح باب الوصول لمحطات جديدة قد تبدأ من 375.60 وصولا نحو 399.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 33.00 و 356.70

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع