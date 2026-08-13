سعر النحاس يستمر بالتذبذب -توقعات اليوم 13-8-2026

أدى استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية لتأجيل الهجوم الصاعد لسعر النحاس لنلاحظ تشكيله لبعض الموجات التصحيحية باستقراره حاليا قرب الدعم الأولي المتمركز عند 6.5000$.

قد يستمر السعر بتقديمه للتداولات الجانبية إلا أن صموده فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 6.3900$ يدعم سيطرة السيناريو الرئيسي الصاعد والذي قد يستهدف بدوره قريبا لمستوى 6.7200$ و6.8700$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.4500 $ و 6.7200$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع