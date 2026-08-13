الاقتصاد

سعر النحاس يستمر بالتذبذب -توقعات اليوم 13-8-2026

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سعر النحاس يستمر بالتذبذب -توقعات اليوم 13-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 05:15 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

أدى استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية لتأجيل الهجوم الصاعد لسعر النحاس لنلاحظ تشكيله لبعض الموجات التصحيحية باستقراره حاليا قرب الدعم الأولي المتمركز عند 6.5000$.

 

قد يستمر السعر بتقديمه للتداولات الجانبية إلا أن صموده فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 6.3900$ يدعم سيطرة السيناريو الرئيسي الصاعد والذي قد يستهدف بدوره قريبا لمستوى 6.7200$ و6.8700$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.4500 $ و 6.7200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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