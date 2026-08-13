الاقتصاد

سعر سهم ليفا (8280) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 13-08-2026

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سعر سهم ليفا (8280) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 03:14 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

تراجع سعر سهم الشركة العالمية للتأمين التعاوني (8280) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 14.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.40 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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