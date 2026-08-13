سعر سهم دار الأركان (4300) يحافظ على مساره الصاعد – توقعات اليوم – 13-08-2026

تقدم سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري (4300) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار وهيمنة هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 18.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد