سعر سهم أسمنت الجنوبية (3050) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 13-08-2026

قفز سعر سهم أسمنت المنطقة الجنوبية (3050) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثر السهم باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وقد جاء ارتفاع السهم الأخير مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول السهم قد يدفعه للمزيد من الصعود في الفترة القريبة المقبلة، ليحاول بارتفاعه الأخير التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعلن بعدها تعافيه.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 18.55 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 20.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد