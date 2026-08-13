الاقتصاد

سعر سهم المعذر ريت (4334) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 13-08-2026

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سعر سهم المعذر ريت (4334) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 03:17 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

ارتفع سعر سهم المعذر ريت (4334) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من كل هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يزيد من احتمالات تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.90 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 9.18 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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