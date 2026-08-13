سعر سهم المعذر ريت (4334) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 13-08-2026

ارتفع سعر سهم المعذر ريت (4334) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من كل هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يزيد من احتمالات تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8.90 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 9.18 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد