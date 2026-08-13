شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة 10 أسابيع بسبب عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه مقابل سلة من العملات

•مفاوضات معقدة بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلى عن أعلى مستوياتها في عشرة أسابيع المسجل في وقت سابق من التعاملات الأسيوية ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط استمرار صعود مستويات الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط بسبب المفاوضات المعقدة بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز.



أدت بيانات معتدلة عن التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين صدور المزيد من بيانات التضخم الأمريكية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.0% إلى (4,364.20$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,408.93$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,449.81$) الأعلى منذ 5 يونيو الماضي.



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.9%، في ثالث مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بفضل الطلب الاستثماري النشط على المعدن النفيس.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



ترتفع مستويات الدولار الأمريكي مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، في ظل تقارير تفيد باستمرار الخلافات حول آلية تنظيم الملاحة الدولية والضمانات الأمنية في الممر المائي الحيوي.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بحوالي 0.5% ،لتستأنف صعودها الذي توقف مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوي فى أسبوعين. يأتي هذا الصعود وسط حالية عدم اليقين بشأن اتفاق مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران ،و استمرار المخاوف حول سلامة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.



مستجدات هرمز

•قال الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تملك «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وألمح إلى أن واشنطن قد تحتفظ بهذه السيطرة.



•إيران تنفي أن تكون الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، وأكدت أن هرمز سيظل مغلقًا إلى أن تستجيب واشنطن لشروطها.



•الاتصالات غير المباشرة مستمرة عبر وسطاء، لكن الخلافات بشأن شروط إعادة فتح المضيق والالتزامات الأمريكية تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي.



•مسؤول إيراني قال إن بلاده تريد عودة واشنطن إلى بنود الاتفاق المؤقت السابق وتحديد جدول زمني لتنفيذ الالتزامات.



•مصدر إيراني: لا توجد أي مناقشات بين إيران والولايات المتحدة بشأن تمديد وقف إطلاق النار.



•مصادر: تفاؤل من جانب الوسيط الباكستاني بشأن تمديد وقف إطلاق النار الممتد منذ ستين يوماً إلى 60 أو 90 يوم جديد.



•انخفضت حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر (نحو 6 إلى 8 سفن يومياً فقط مقارنة بـ 140 سفينة قبل الحرب).



الفائدة الأمريكية

•جاءت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو معتدلة في معظمها طبقًا لتوقعات الأسواق ،لتوضح تباطؤ الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر من 52% إلى 64% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 48% إلى 36%.



•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 24% إلى 28%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 76% إلى 72%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يوليو.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات أسعار المنتجين أقل من توقعات السوق ستتراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام ،وهو سيدفع أسعار الذهب إلى الصعود مرة أخرى وتسجيل مستويات أعلى جديدة فى عدة أشهر.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الأربعاء بنحو 3.14 طن متري،فى سابع زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,025.81 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 3 يونيو الماضي.



نظرة فنية

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