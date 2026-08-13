الدولار يتماسك بعد بيانات التضخم الهادئة التي تقلص رهانات رفع الفائدة

تحرك الدولار في نطاق ضيق خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما دفعت القراءة الإجمالية الهادئة للتضخم في الولايات المتحدة المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 11:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.89 نقطة.

ولا يزال الدولار مرتفعاً 0.4% منذ بداية الأسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية، متجهاً نحو تسجيل أول مكسب أسبوعي له في ثلاثة أسابيع.

بيانات التضخم

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت 0.1% في يوليو، بما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين، ما دفع الأسواق إلى خفض احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر إلى 40%، مقابل 54% قبل أسبوع، وفقاً لأداة «FedWatch» التابعة لـ«CME Group».

وتتجه الأنظار الآن إلى مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، وهو مقياس للتضخم على مستوى الجملة، إذ يتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتباطأ إلى 4.9% في يوليو من 5.5% في يونيو.

ويأتي ذلك قبل صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) في 26 أغسطس، وهو المقياس الذي اعتمده الاحتياطي الفيدرالي تقليدياً كمؤشر رئيسي للتضخم.

ورغم أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أشار إلى تفضيله مؤشرات أخرى، فإن الأسواق ستواصل في الوقت الراهن الاسترشاد ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين و«Core PCE»، وفقاً للمحللين.

الين الياباني

تراجع الدولار قليلاً أمام الين إلى نحو 159.4 يناً، ليظل أقل بنحو 2.7% من أعلى مستوياته في 40 عاماً، قرب 164 يناً، التي سجلها في أواخر يوليو وأدت إلى تدخل تاريخي مشترك من الولايات المتحدة واليابان.

وقال شوسوكي يامادا، رئيس أبحاث العملات وأسعار الفائدة في اليابان لدى «بنك أوف أميركا»، إن المستثمرين لا يستطيعون تقييم مدى التزام السلطات اليابانية بالدفاع عن الين إلا من خلال تحركات سعر الدولار مقابل الين، إلى جانب استجابة السياسة النقدية التي قد تلي تلك التحركات.