النفط يتراجع بعد قفزة كبيرة في المخزونات الأمريكية بالتزامن مع اضطرابات الإمدادات

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لتوقعات ضعف الطلب العالمي هذا العام وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، فيما حدّ من الخسائر استمرار اضطرابات الإمدادات وعدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن مضيق هرمز المغلق أمام حركة الملاحة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% إلى 87.17 دولار للبرميل في تمام الساعة 12:09 بتوقيت جرينتش.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي (WTI) بمقدار 1.62 دولار، أو 2.2%، إلى 81.40 دولار للبرميل، بعدما ارتفع خلال الجلسات الخمس السابقة.

قفزة في المخزونات

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة أسبوعية لها منذ يناير 2023، مع تراجع الصادرات.

وارتفعت مخزونات الخام 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ 5 يونيو، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.

أوبك ووكالة الطاقة الدولية تخفضان توقعات الطلب

في اليوم نفسه، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 580 ألف برميل يومياً، وفق تقريرها الشهري لسوق النفط.

كما قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) إنها تتوقع انكماش استهلاك النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً هذا العام، مقارنة بتوقع سابق لانكماش قدره مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، مع تأثر الطلب بارتفاع الأسعار وقيود الإمدادات الناجمة عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران.

وفي المقابل، واصلت اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط والبحر الأسود تقديم الدعم لأسعار النفط.

وقال مصدر إيراني رفيع المستوى الأربعاء إنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إليه في يونيو، أو تحديد إطار زمني لتنفيذه.