تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 13-08-2026

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج بهذا الأداء تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.

ليلامس الزوج بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب بالارتداد واستئناف انخفاض الزوج في الفترة القريبة المقبلة، ما لم يستعيد مقاوماته المهمة والقريبة.