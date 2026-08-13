الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 13-08-2026

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تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 11:16 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج بهذا الأداء تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.

 

ليلامس الزوج بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب بالارتداد واستئناف انخفاض الزوج في الفترة القريبة المقبلة، ما لم يستعيد مقاوماته المهمة والقريبة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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