تحديث توقع سعر الذهب اليوم 13-08-2026

تقدم قليلاً سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 4,380$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على ايقاف خسائره المبكرة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها مع بدء إظهارها لتقاطع صاعد.