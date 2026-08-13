تحديث توقع سعر الفضة اليوم 13-08-2026

يستقر سعر الفضة (SILVER) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرارا لضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.