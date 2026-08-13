أمر ملكي بتعيين مازن السديري رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية السعودية بمرتبة وزير

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء محمد بن عبدالله القويز من منصبه رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية، وتعيين مازن بن تركي السديري رئيسًا لمجلس الهيئة بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، وبأعضائه الحاليين.

ويتمتع مازن السديري بخبرة مهنية واسعة في أسواق المال والتحليل المالي والأبحاث الاستثمارية، ويشغل منذ عام 2024 منصب مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وسبق للسديري أن تولى رئاسة إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية منذ عام 2017، كما شغل قبل ذلك منصب رئيس أبحاث المبيعات في شركة الاستثمار كابيتال خلال الفترة من 2012 إلى 2017.

ويحمل السديري درجة الماجستير في العلوم المالية من فرنسا، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود، إضافة إلى شهادتي CFA وCMT.

ويأتي تعيين السديري رئيسًا لمجلس هيئة السوق المالية في وقت تواصل فيه السوق المالية السعودية مسار التطوير والتوسع، وتعزيز عمق السوق وتنوع أدواته، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.