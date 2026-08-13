الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 13-08-2026

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تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 16:14 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر اصطدام الزوج بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما أجبره على الارتداد انخفاضاً بعدما نجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى اللحظي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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