تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 13-08-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر اصطدام الزوج بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما أجبره على الارتداد انخفاضاً بعدما نجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغط السلبي حول الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة موجة فرعية هابطة على المدى اللحظي.