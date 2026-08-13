شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 13-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-13 16:16 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13
عمق سعر الذهب (GOLD) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة موجة صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.