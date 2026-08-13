تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 13-08-2026

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما أكسب السعر زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.