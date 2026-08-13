الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 13-08-2026

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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 16:18 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما أكسب السعر زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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