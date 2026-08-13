الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 13-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 16:20 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر، خاصة مع استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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