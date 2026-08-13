سهم آي بي إم يرتفع بدعم من شراكة مع أوبن إيه آي لتوفير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات

ارتفعت أسهم شركة آي بي إم بنسبة 1.4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس، بعدما أعلنت الشركة إبرام شراكة استراتيجية مع أوبن إيه آي لتسريع نشر حلول الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة لدى الشركات.

وتنص الشراكة على دمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التابعة لـ«أوبن إيه آي»، بما في ذلك «GPT-5.6» و«Codex» و«ChatGPT Work»، في منصة «آي بي إم كونسلتينغ» لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي لعملاء الشركات.

كما ستطلق «آي بي إم» وحدة متخصصة تحت اسم «OpenAI Practice»، تضم آلاف المستشارين والمهندسين المعتمدين، لتقديم الدعم والمساعدة في تنفيذ المبادرة.

استهداف قطاعات رئيسية

وتستهدف الشراكة قطاعات رئيسية تشمل الخدمات المالية والحكومة والاتصالات وتجارة التجزئة، إلى جانب مجالي التمويل والموارد البشرية في الشركات. كما تنضم «آي بي إم» إلى فئة الشركاء النخبة (Elite) لدى «أوبن إيه آي» ضمن إطار الشراكة.

وتهدف الشراكة المشتركة للتسويق وطرح المنتجات في السوق إلى دمج تكنولوجيا «أوبن إيه آي» ضمن خدمات «آي بي إم» الاستشارية، بما يعزز قدرة الشركة على تقديم حلول للذكاء الاصطناعي إلى المؤسسات الكبرى التي تسعى إلى نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة عبر عملياتها الأساسية.