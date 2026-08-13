شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الشرق الأوسط تدفع الصين نحو طريق التجارة عبر القطب الشمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دفع الصراع في الشرق الأوسط وتصاعد التهديدات التي تواجه حركة الملاحة في البحر الأحمر، الصين إلى زيادة استخدام المنطقة القطبية الشمالية لنقل الحاويات من الساحل الشرقي للصين إلى أوروبا.

ويوفر الجليد القطبي الذي يذوب بوتيرة سريعة مساراً بديلاً للشحن خلال فصل الصيف، في وقت تجعل فيه تهديدات الحوثيين لحركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب مشغلي الشحن أكثر حذراً عند عبور نقاط الاختناق الرئيسية في الشرق الأوسط.

وليس الشحن عبر المنطقة القطبية الشمالية أمراً جديداً، لكن هذه المرة، وبفعل ذوبان القمم الجليدية وتزايد خطورة طرق الملاحة جنوباً، تستعد شركة صينية لنقل الحاويات لإطلاق خدمة شحن أسبوعية منتظمة عبر القطب الشمالي إلى أوروبا.

وتعتزم شركة «سي ليجند» (Sea Legend) الصينية، التي تركز أعمالها على تركيا وشمال أفريقيا، إطلاق أول خدمة منتظمة لنقل الحاويات عبر المياه القطبية الشمالية هذا الأسبوع، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز».

البديل القطبي

ويؤدي العبور عبر المنطقة القطبية الشمالية، والذي تطلق عليه «سي ليجند» اسم «طريق الحرير الجليدي»، إلى خفض مدة الرحلة بين مدينة نينغبو الواقعة على الساحل الشرقي للصين وميناء فيليكستو في بريطانيا بنحو النصف، وفقاً لـ«فاينانشال تايمز».

وبفضل ذوبان القمم الجليدية القطبية، لم تعد سفن الحاويات بحاجة إلى مرافقة سفن من فئة كاسحات الجليد للمرور عبر المياه القطبية الشمالية خلال فصل الصيف. ويجعل ذلك الشحن عبر ما يُعرف باسم طريق البحر الشمالي، الذي يمر بمحاذاة روسيا، أسهل وأقل تكلفة من حيث الترتيب.

ومن المتوقع أن تستفيد الصين وخدمات الشحن التابعة لها أكثر من غيرها من الطريق القطبي، في ظل إحجام شركات الشحن الغربية عن خوض هذه الرحلة بسبب توتر العلاقات مع روسيا، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بالبيئة والحياة البرية في القطب الشمالي.

ورغم أن شركة الشحن الدنماركية العملاقة «ميرسك» قامت برحلة واحدة عبر القطب الشمالي في عام 2018، فإنها استبعدت اعتماد هذا المسار كخدمة منتظمة، كما فعلت شركات شحن الحاويات الغربية الأخرى، مثل «هاباغ-لويد» و**«إم إس سي»**.

وفي سبتمبر من العام الماضي، جددت «إم إس سي ميديتيرينيان شيبينغ كومباني» التزامها بتجنب طريق البحر الشمالي، قائلة إن الممر المائي القطبي «لا يزال غير متطور بالنسبة إلى الشحن التجاري، إذ لا يمكن ضمان الملاحة والعبور الآمنين».

وقالت «إم إس سي» إن «زيادة حركة العبور في القطب الشمالي قد تؤثر أيضاً في النظام البيئي الهش للمنطقة والقمم الجليدية».

وبعد نحو عام من هذا التصريح، لم تغير «إم إس سي» ولا شركات الشحن الغربية الأخرى موقفها الرافض لنقل الحاويات عبر القطب الشمالي، رغم التهديدات التي تواجه الملاحة في نقاط الاختناق الرئيسية بالشرق الأوسط، وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب.

لكن الصين تواصل المضي قدماً، كما أن علاقاتها الجيدة مع روسيا تجعلها، على ما يبدو، أقل قلقاً بشأن استخدام الطريق القطبي الشمالي.

تحديات الشحن عبر القطب الشمالي

تتولى شركة «روس آتوم» الحكومية الروسية للطاقة الذرية تنظيم حركة السفن في المنطقة المائية لطريق البحر الشمالي. وتصدر روسيا عملياً التصاريح للسفن الراغبة في عبور ما يُعرف باسم «طريق البحر الشمالي».

وهذا أحد أسباب تردد شركات الشحن الغربية الكبرى في خوض المياه القطبية، إلى جانب المخاوف المناخية والبيئية.

وبعيداً عن الاعتبارات الجيوسياسية، توجد أيضاً قيود تشغيلية تتعلق بالسلامة وتهديدات تواجه «طريق الحرير الجليدي».

فقد تتعرض السفن لخطر الاحتجاز وسط الجليد حتى خلال فصل الصيف، كما يصعب تنظيم عمليات البحث والإنقاذ من البر في هذه المنطقة النائية من العالم، فضلاً عن وجود خطر دائم يتمثل في تسرب النفط، وهو ما قد يعرّض البيئة القطبية الحساسة للخطر.

وقال راهول خانا، الرئيس العالمي لاستشارات مخاطر النقل البحري لدى شركة التأمين العملاقة «أليانز»، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «التعامل مع حالة طارئة أو حادث في القطب الشمالي أكثر صعوبة بكثير».

وأشار خانا، مع ذلك، إلى أن بعض شركات الشحن تنظر إلى الطريق القطبي باعتباره مساراً يتجاوز أكثر بؤر التوتر الجيوسياسي سخونة في الشرق الأوسط.

وحذرت «أليانز» من أنه خلال العقد الممتد حتى عام 2023، تم تسجيل 531 حادثاً في المياه القطبية الشمالية، وفقاً لتحليل أجرته «أليانز كوميرشال».

وقالت «أليانز» إن «بيئة التشغيل القاسية تعني أن تلف الآلات أو تعطلها يمثل السبب الأكثر شيوعاً للحوادث، إذ استحوذ على ما يقرب من نصف إجمالي الحوادث، بواقع 261 حادثاً».

وقد يشكل الطريق القطبي دفعة قوية لقطاع الشحن الصيني، إذ يمكنه خفض مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف خلال فصل الصيف، ولا سيما مع مواجهة السفن صعوبات في عبور نقاط الاختناق في الشرق الأوسط.

ولم يتراجع تهديد الحوثيين للشحنات التي تحمل النفط الخام السعودي عبر البحر الأحمر، كما يبدو أن مزيداً من ناقلات النفط المحملة بالنفط السعودي قد عبرت نقطة الاختناق في مضيق باب المندب رغم هذه التهديدات.

وصحيح أن إيران والحوثيين المتحالفين معها يتجنبون استهداف الشحنات المرتبطة بالصين في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، لكن احتمال حدوث سوء تقدير أو تهديد غير مقصود يظل قائماً لأي سفينة تبحر في هذه المياه في الوقت الراهن.

وبالنسبة إلى شركات الشحن الغربية، لا يمثل القطب الشمالي بديلاً حقيقياً لقناة السويس والبحر الأحمر. ففي المياه القطبية التي تخضع الملاحة فيها لسيطرة روسيا، لا توجد حوافز كبيرة أمام شركات الشحن المرتبطة بالغرب لنقل البضائع عبر هذا المسار.

وعند الضرورة، ستعيد هذه الشركات توجيه السفن عبر الطريق المحيط بالطرف الجنوبي لأفريقيا، مروراً برأس الرجاء الصالح، رغم أن ذلك يعني عادةً رحلات بحرية أطول بكثير.