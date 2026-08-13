شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة الأمريكية: مساحات زراعة الذرة وفول الصويا تسجل أكبر مستوى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم زرع المزارعون الأميركيون كميات قياسية من الذرة وفول الصويا خلال موسم 2026/2027، وفقاً لما أعلنته وزارة الزراعة الأميركية يوم الأربعاء، إذ بلغت المساحة الإجمالية المزروعة بالمحصولين 183.5 مليون فدان، بزيادة تتجاوز 3 ملايين فدان مقارنة بالرقم القياسي السابق لإجمالي المساحات المزروعة بالمحصولين.

وظهر الرقم القياسي الجديد في تقريري إنتاج المحاصيل وتقديرات العرض والطلب الزراعي العالمي الصادرين عن وزارة الزراعة الأميركية يوم الأربعاء، حيث أظهر التقريران، وفقاً لما أوردته صحيفة «بروغريسيف فارمر»، إضافة 1.4 مليون فدان إلى المساحات المزروعة بكل من الذرة وفول الصويا، ما أدى إلى زيادة طفيفة في محصول الذرة ورفع إنتاج فول الصويا إلى أعلى مستوى في تاريخ الولايات المتحدة.

وأفادت «بروغريسيف فارمر» بأن وزارة الزراعة الأميركية رفعت مساحة زراعة الذرة بمقدار 1.4 مليون فدان إلى 96.7 مليون فدان، كما رفعت تقديرات الإنتاج إلى 16.013 مليار بوشل، رغم خفض متوسط إنتاجية الفدان بمقدار 2.3 بوشل إلى مستويات أقل من التقديرات السابقة.

كذلك رفعت الوزارة مساحة فول الصويا المزروعة بمقدار 1.4 مليون فدان إلى 86.8 مليون فدان، لتتوقع إنتاجاً قياسياً يبلغ 4.519 مليار بوشل.

وقال بروس بليث من «فارم فيوتشرز» إن وزارة الزراعة الأميركية لم تقدم تفاصيل بشأن أسباب زيادة مساحات زراعة الذرة وفول الصويا، لكنه رجح أن تكون بيانات اعتماد المساحات الزراعية التي جمعتها وكالة خدمات المزارع ووكالة إدارة المخاطر التابعتان للوزارة خلال الأسابيع الأخيرة قد أظهرت أن المزارعين زرعوا مساحات أكبر من المحصولين مقارنة بالتوقعات التي صدرت في يونيو.

وذكر كيرك مالطايس من صحيفة «وول ستريت جورنال» أن وزارة الزراعة الأميركية تتوقع أن يبلغ متوسط إنتاجية الذرة على مستوى البلاد خلال موسم 2026/2027 نحو 180.7 بوشل للفدان، انخفاضاً من 183 بوشل للفدان في توقعات تقرير يوليو، وهو خفض أكبر بكثير من الذي توقعه المحللون الذين استطلعت «وول ستريت جورنال» آراءهم، إذ بلغ متوسط توقعاتهم 182.5 بوشل للفدان.

وقفزت العقود الآجلة للذرة الأكثر نشاطاً في مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) عقب صدور تقرير تقديرات العرض والطلب الزراعي العالمي (WASDE)، لترتفع 2.9% إلى 4.74 دولار للبوشل.

وتفاعل السوق إيجابياً مع خفض تقديرات الإنتاجية، إلا أن وزارة الزراعة الأميركية رفعت أيضاً تقديرات المساحة المتوقع حصادها من الذرة هذا العام إلى 88.6 مليون فدان. ولهذا، ورغم خفض الإنتاجية، رفعت الوزارة توقعاتها لإجمالي إنتاج الذرة بمقدار 13 مليون بوشل مقارنة بتقديرات الشهر الماضي، إلى 16.013 مليار بوشل.

كما قدرت وزارة الزراعة الأميركية إنتاج فول الصويا عند 4.52 مليار بوشل، بزيادة قدرها 44 مليون بوشل عن تقديرات الشهر الماضي، بينما خفضت تقديرات إنتاجية الفدان لهذا العام إلى 52.7 بوشل، مقارنة بـ53 بوشل للفدان في توقعات الشهر الماضي.

وزارة الزراعة الأميركية تؤكد أدنى إنتاج للقمح منذ عام 1970

أكدت وزارة الزراعة الأميركية أيضاً أن إجمالي إنتاج القمح الأميركي لا يزال عند أدنى مستوياته منذ أكثر من خمسة عقود، إذ تتوقع إنتاج 1.53 مليار بوشل هذا العام، بمتوسط إنتاجية يبلغ 47.8 بوشل للفدان.

ويمثل ذلك انخفاضاً قدره 5 ملايين بوشل مقارنة بتقديرات الوزارة في الشهر الماضي، كما يبقى أصغر محصول قمح يُزرع في الولايات المتحدة منذ عام 1970.

أغسطس يواصل كونه شهر مفاجآت بيانات وزارة الزراعة الأميركية

وأفادت كيم تشيبمان من «أجري-بالس» بأن وزارة الزراعة الأميركية فاجأت الأسواق للعام الثاني على التوالي يوم الأربعاء، بعدما رفعت توقعاتها لإجمالي المساحات المزروعة بالذرة وفول الصويا بمقدار 2.8 مليون فدان، ما أثار مخاوف من احتمال إجراء مزيد من التعديلات التي قد تضغط على الأسعار، في ظل معاناة القطاع الزراعي الأميركي بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة.

وقال كيفن فان ترامب، الرئيس والمؤسس لشركتي «فارم دايركشن» و**«فان ترامب ريبورت»**، إن زيادة مساحات زراعة الذرة تجعله «قلقاً بعض الشيء»، خصوصاً بعدما رفعت وزارة الزراعة الأميركية تقديرات المساحات أكثر من مرة العام الماضي.

وأضاف فان ترامب: «لا يزال الطلب يبدو داعماً للأسعار، لكن زيادة المساحات تمثل خطراً من جانب المعروض لا يمكن تجاهله».

ونقلت تشيبمان عن كارين براون، كبيرة محللي السوق في شركة «زانر أغ هيدج»، قولها: «يواصل أغسطس كونه شهر المفاجآت، كما أن المساحات الأميركية المحصودة تفاجئ السوق للعام الثاني على التوالي. في هذه المرحلة، نحتاج إلى أن نسأل لماذا أصبح مسح يونيو فجأة مؤشراً ضعيفاً على المساحات المزروعة».

كما شكك بعض المتابعين للقطاع الزراعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كيفية تمكن المزارعين من زراعة هذه المساحات الكبيرة، في وقت كانت فيه أسعار الأسمدة ترتفع نتيجة قيود الإمدادات العالمية، وسط الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.