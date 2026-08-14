سعر الفضة تحافظ على دعمها رغم التراجع الأخير– توقعات اليوم – 14-08-2026

استمر سعر الفضة (SILVER) في الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل في اختراق مستوى المقاومة المحوري 66.40 دولار، ليحاول بهذا التراجع البحث عن قاع صاعد يتخذه قاعدة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي السعر خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الزخم ويدعم فرص استعادة السعر لمساره الصاعد.