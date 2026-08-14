الاقتصاد

سعر الفضة تحافظ على دعمها رغم التراجع الأخير– توقعات اليوم – 14-08-2026

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سعر الفضة تحافظ على دعمها رغم التراجع الأخير– توقعات اليوم – 14-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 01:07 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

استمر سعر الفضة (SILVER) في الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل في اختراق مستوى المقاومة المحوري 66.40 دولار، ليحاول بهذا التراجع البحث عن قاع صاعد يتخذه قاعدة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي السعر خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الزخم ويدعم فرص استعادة السعر لمساره الصاعد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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