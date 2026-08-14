الاقتصاد

سعر النفط الخام يتذبذب وسط محاولات لاستعادة الزخم – توقعات اليوم – 14-08-2026

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سعر النفط الخام يتذبذب وسط محاولات لاستعادة الزخم – توقعات اليوم – 14-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 01:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

يشهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مع استمرار الدعم الإيجابي والديناميكي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، وهو ما يعكس تحسنًا في الزخم ويدعم فرص استعادة السعر لمساره الصاعد خلال الفترة القريبة المقبلة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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