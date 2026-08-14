سعر النفط الخام يتذبذب وسط محاولات لاستعادة الزخم – توقعات اليوم – 14-08-2026

يشهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مع استمرار الدعم الإيجابي والديناميكي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، وهو ما يعكس تحسنًا في الزخم ويدعم فرص استعادة السعر لمساره الصاعد خلال الفترة القريبة المقبلة.