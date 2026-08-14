الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 14-08-2026

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سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 14-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 01:20 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيدًا من ارتكازه على دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي منحه الزخم الإيجابي اللازم لتحقيق تلك المكاسب، مع استمرار الدعم الفني الذي يعزز استقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يدعم استمرار الزخم الشرائي المحيط بالسعر ويعزز من فرص مواصلة الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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