شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 14-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-14 01:20 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيدًا من ارتكازه على دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي منحه الزخم الإيجابي اللازم لتحقيق تلك المكاسب، مع استمرار الدعم الفني الذي يعزز استقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير.
وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يدعم استمرار الزخم الشرائي المحيط بالسعر ويعزز من فرص مواصلة الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة.