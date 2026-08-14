الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 14-08-2026

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سعر الدولار مقابل الين محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 14-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 01:23 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

يواصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تداولاته المتذبذبة والتي تميل نحو الصعود الطفيف خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعود الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر للصعود.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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