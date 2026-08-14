سعر الدولار مقابل الين محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 14-08-2026

يواصل سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تداولاته المتذبذبة والتي تميل نحو الصعود الطفيف خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص صعود الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر للصعود.