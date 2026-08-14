الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 14-08-2026

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سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 14-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 02:57 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

انخفض سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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