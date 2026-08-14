شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 14-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-14 02:57 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14
انخفض سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج.