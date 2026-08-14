سعر الدولار مقابل الفرنك يحافظ على مكاسبه – توقعات اليوم – 14-08-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في وقت سابق بالتخلص من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة.