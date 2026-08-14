الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يحافظ على مكاسبه – توقعات اليوم – 14-08-2026

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سعر الدولار مقابل الفرنك يحافظ على مكاسبه – توقعات اليوم – 14-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 03:13 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

يستقر سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في وقت سابق بالتخلص من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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