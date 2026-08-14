شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يواصل محاولات اكتساب الزخم الإيجابي – توقعات اليوم – 14-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-14 03:15 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14
يستقر سعر النفط خام برنت (BRENT) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السعر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يضاعف من الضغط الإيجابي حول السعر.