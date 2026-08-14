شكرا لقرائتكم خبر عن الين يحاول التعافي وسط تكهنات بتدخل حكومي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الين على وشك تكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو

•تراجع مستويات الدولار مقابل سلة من العملات العالمية

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة اليابانية هذا العام



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وسط تكهنات حول ضرورة تدخل اليابان والولايات المتحدة مرة أخرى في سوق الصرف لدعم العملة.



رغم هذا الارتفاع غير أن العملة اليابانية في طريقها صوب تكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو الماضي ،مع فقد ما يقارب نصف المكاسب التي حققتها بفضل التدخل الياباني الأمريكي في أواخر يوليو أوائل أغسطس الجاري.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (159.33 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (159.48¥)، و سجل أعلى مستوى عند (159.53 ¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 159.57 ينات.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع في مستويات الدولار بعدما أظهرت بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة ،تباطؤ الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مما أدي إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بنسبة 1.0% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ مايو الماضي.



التدخل الحكومي

يتجه الين نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في ثلاثة أشهر ، مع تلاشي تأثير التدخل الياباني والأمريكي في سوق الصرف، مما دفع المتداولين إلى التكهن بضرورة تنفيذ جولة أخرى من عمليات الشراء الرسمية لوقف التراجع الحالي في مستويات العملة.



فقدت العملة اليابانية ما يقارب نصف المكاسب التي حققتها بفضل تدخل اليابان و الولايات المتحدة في سوق الصرف الأجنبي أواخر يوليو و أوائل أغسطس.



صرح ميتسوهيرو فوروساوا، كبير دبلوماسيي العملات السابق في طوكيو، لوكالة رويترز في مقابلة، أن اليابان قد تُجري المزيد من التدخل المشترك في الين "في أي وقت" وتُشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع لكبح المزيد من الانخفاضات في سعر صرف العملة.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 85%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الين فى المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ،بفضل نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وتزايد التكهنات حول تدخل حكومي جديد فى سوق الصرف.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 14-08-2026