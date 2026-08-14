اليورو يتحرك فى المنطقة الإيجابية بفضل توقعات الفائدة الأمريكية

•الدولار الأمريكي يواصل التراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•بيانات تضخم أقل من التوقعات في الولايات المتحدة لشهر يوليو

•الأسواق تنتظر المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأوروبية



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التحرك في المنطقة الإيجابية لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،بعدما أدت بيانات تضخم أقل من التوقعات في الولايات المتحدة إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



مع تجدد صعود أسعار النفط العالمية هذا الأسبوع ،زادت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ،مما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى (1.1554 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1528$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1525$).



•أنهي اليورو تعاملات الخميس مرتفعًا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بعد صدور بيانات ضعيفة عن أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



يأتي هذا التراجع في مستويات الدولار بعدما أظهرت بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة ،تباطؤ الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مما أدي إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



الفائدة الأوروبية

•وسط صعود أسعار النفط هذا الأسبوع ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر مستقر من 35% إلى 50%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي": تنتظر الأسواق فى وقت لاحق اليوم صدور المزيد من البيانات الاقتصادية عن الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة ،المزيد من البيانات الضعيفة يعني تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام ،وهو ما سيؤدي إلى المزيد من الصعود فى مستويات اليورو مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يتقدم بحذر مع تراجع الزخم الإيجابي – توقعات اليوم – 14-08-2026