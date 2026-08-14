شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن قمة 10 أسابيع بسبب عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات

•بيانات تضخم أقل من التوقعات في الولايات المتحدة

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام

•الأسواق في انتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، لتبتعد عن مستوياتها الأعلى في عشرة أسابيع، مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح. ويكبح هذا التراجع حاليًا استمرار انخفاض مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



أدت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت دون توقعات السوق هذا الأسبوع إلى تراجع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.



وتنتظر الأسواق صدور المزيد من البيانات الاقتصادية المهمة، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات أوضح بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.95% إلى (4,311.10$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,351.61$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,364.24$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.3% ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في عشرة أسابيع عند 4,449.81 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا التراجع في مستويات الدولار ،وسط تباطؤ الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مما أدي إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



الفائدة الأمريكية

•جاءت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو معتدلة في معظمها طبقًا لتوقعات الأسواق، وسجلت أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفاع أقل من التوقعات خلال نفس الشهر.



•عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر من 52% إلى 68% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 48% إلى 32%.



•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 24% إلى 33%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 76% إلى 67%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر يوليو ،بالإضافة إلى تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت البيانات الأمريكية والتعليقات الفيدرالية أقل عدوانية ،ستتراجع مرة أخرى احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام ،وهو سيدفع أسعار الذهب إلى الصعود مرة أخرى والاقتراب من المستويات الأعلى فى عشرة أسابيع.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الخميس بنحو 2.57 طن متري،فى أول انخفاض يومي منذ 3 أغسطس الجاري ،لينزل الإجمالي إلى 1,023.24 طن متري ،متخليًا عن إجمالي 1,025.81 طن متري الذي يعد أعلى مستوى منذ 3 يونيو الماضي.



نظرة فنية

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