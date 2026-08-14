الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 14-08-2026

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تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 14-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 11:41 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

مدد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص من ضغطه السلبي ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 1.1555، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من وتيرة صعود الزوج في الفترة القريبة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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