تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 14-08-2026

مدد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) من مكاسبه القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص من ضغطه السلبي ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 1.1555، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من وتيرة صعود الزوج في الفترة القريبة المقبلة.