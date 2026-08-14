تحديث توقع سعر الفضة اليوم 14-08-2026

قفز سعر الفضة (SILVER) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً تعزز من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما ساعد السعر على تحقيق تلك المكاسب مع زيادة احتمالات تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.