الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 14-08-2026

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تحديث توقع سعر الفضة اليوم 14-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 11:46 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

قفز سعر الفضة (SILVER) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً تعزز من بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما ساعد السعر على تحقيق تلك المكاسب مع زيادة احتمالات تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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