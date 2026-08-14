تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 14-08-2026

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.