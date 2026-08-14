الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 14-08-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 14-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 11:51 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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