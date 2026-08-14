تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 14-08-2026

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50والذي يضاعف من الضغوط السلبية وينذر بالمزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.