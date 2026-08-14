الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 14-08-2026

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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 14-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-14 12:01 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.14

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50والذي يضاعف من الضغوط السلبية وينذر بالمزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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