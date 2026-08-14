تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 14-08-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناد السعر لمستوى الدعم 62,500$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.