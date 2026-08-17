سعر النفط خام برنت محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 17-08-2026

ارتفع سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 89.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص اختراق تلك المقاومة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.