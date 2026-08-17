الاقتصاد

سعر النفط خام برنت محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 17-08-2026

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سعر النفط خام برنت محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 02:15 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

ارتفع سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 89.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً محتملاً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص اختراق تلك المقاومة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

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MO Nasa

MO Nasa

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