الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يواجه مقاومة قوية – توقعات اليوم – 17-08-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يواجه مقاومة قوية – توقعات اليوم – 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 02:18 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة على تلاشى الزخم الإيجابي المحيط به، خاصة مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي قد يهدد تلك المكاسب في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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