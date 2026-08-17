شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يواجه مقاومة قوية – توقعات اليوم – 17-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-17 02:18 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17
ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة على تلاشى الزخم الإيجابي المحيط به، خاصة مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي قد يهدد تلك المكاسب في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.