سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يواجه مقاومة قوية – توقعات اليوم – 17-08-2026

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة على تلاشى الزخم الإيجابي المحيط به، خاصة مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي قد يهدد تلك المكاسب في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.